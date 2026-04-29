Michelin: Chiffre d'affaires en baisse de 5,4% avec les changes, objectifs confirmés malgré l'Iran

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Michelin <MICP.PA> a fait état mercredi d'une baisse de 5,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, intégralement imputable aux effets de change, et confirmé ses objectifs 2026 malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.
Le fabricant de pneumatiques a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros, supérieur au consensus des analystes publié sur le site internet de la société qui donnait 6,11 milliards sur la base de 11 réponses.
"L'effet de change représente l'intégralité de la baisse, reflétant la forte appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar US et de la plupart des devises", a expliqué le groupe clermontois dans un communiqué.
Hors changes, le chiffre d'affaires du trimestre ressort stable.
"Le conflit au Moyen-Orient génère des incertitudes concernant la demande mondiale. Il accroît le risque de perturbation de l'approvisionnement en matières premières et entraîne une hausse des coûts d’achat, principalement pour les matières premières et l’énergie", a poursuivi Michelin.
"Dans ce contexte imprévisible, le groupe réévalue de façon régulière l'évolution des marchés et de ses chaînes d'approvisionnement", a ajouté le groupe, précisant qu'"à ce stade, la guidance 2026 reste inchangée."
Michelin vise cette année une progression de son résultat opérationnel des secteurs à périmètre et taux de change constants et une génération de cash-flow libre avant M&A supérieure à 1,6 milliard d'euros.
(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Benoit Van Overstraeten)
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