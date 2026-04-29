Michelin: Chiffre d'affaires en baisse de 5,4% avec les changes, objectifs confirmés malgré l'Iran

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Michelin <MICP.PA> a ‌fait état mercredi d'une baisse de 5,4% de son chiffre ​d'affaires au premier trimestre, intégralement imputable aux effets de change, et confirmé ses objectifs 2026 malgré les incertitudes liées ​au conflit au Moyen-Orient.

Le fabricant de pneumatiques a réalisé sur les trois premiers ​mois de l'année un chiffre ⁠d'affaires de 6,2 milliards d'euros, supérieur au consensus des ‌analystes publié sur le site internet de la société qui donnait 6,11 milliards sur la ​base de 11 ‌réponses.

"L'effet de change représente l'intégralité de la baisse, ⁠reflétant la forte appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar US et de la plupart des devises", a expliqué le ⁠groupe clermontois dans ‌un communiqué.

Hors changes, le chiffre d'affaires du ⁠trimestre ressort stable.

"Le conflit au Moyen-Orient génère des incertitudes ‌concernant la demande mondiale. Il accroît le risque ⁠de perturbation de l'approvisionnement en matières premières et ⁠entraîne une ‌hausse des coûts d’achat, principalement pour les matières premières et ​l’énergie", a poursuivi Michelin.

"Dans ce ‌contexte imprévisible, le groupe réévalue de façon régulière l'évolution des marchés et de ​ses chaînes d'approvisionnement", a ajouté le groupe, précisant qu'"à ce stade, la guidance 2026 reste inchangée."

Michelin ⁠vise cette année une progression de son résultat opérationnel des secteurs à périmètre et taux de change constants et une génération de cash-flow libre avant M&A supérieure à 1,6 milliard d'euros.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par ​Benoit Van Overstraeten)