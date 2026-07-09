 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent en rebond, sauf Londres
information fournie par AFP 09/07/2026 à 18:07

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses de Paris, Milan et Francfort ont terminé en hausse jeudi, portées par les semi-conducteurs et une accalmie des prix du pétrole, après leur décrochage de la veille lié à la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Paris a pris 0,90%, Francfort 0,89% et Milan 1,09%. Seule Londres a fini en léger recul (-0,16%), car ses majors pétrolières, qui pèsent lourd dans l'indice, ont souffert du recul des prix du brut.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,02 -4,35%
CAC 40
8 326,62 +0,90%
2CRSI
31,8 -1,91%
STELLANTIS
4,671 -0,48%
Or
4 120,91 +1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank