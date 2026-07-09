Les Bourses européennes terminent en rebond, sauf Londres

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses de Paris, Milan et Francfort ont terminé en hausse jeudi, portées par les semi-conducteurs et une accalmie des prix du pétrole, après leur décrochage de la veille lié à la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Paris a pris 0,90%, Francfort 0,89% et Milan 1,09%. Seule Londres a fini en léger recul (-0,16%), car ses majors pétrolières, qui pèsent lourd dans l'indice, ont souffert du recul des prix du brut.

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