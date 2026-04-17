Les Bourses européennes terminent en nette hausse après la réouverture du détroit d'Ormuz

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini en nette hausse vendredi, dans la foulée de la chute des prix du pétrole après l'annonce par l'Iran de la réouverture complète du détroit d'Ormuz pour les navires commerciaux.

Paris a pris 1,97%, Francfort 2,27% et Milan 1,75%. Londres a pris 0,73%.

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