information fournie par Boursorama avec AFP • 17/04/2026 à 19:10

Le groupe de distribution français Carrefour se désengage de la Turquie

Le géant français de la distribution Carrefour a annoncé vendredi avoir signé un accord pour la vente de sa participation minoritaire dans CarrefourSA, qui exploite en Turquie quelque 1.200 magasins.

( AFP / PASCAL PAVANI )

Les 32% du capital de CarrefourSA que détenaient Carrefour seront revendus à un groupe turc, Aydin, propriétaire de la chaîne de supermarchés A101.

Le montant de la cession n'a pas été divulgué, mais "l'opération n'aura pas d'impact financier significatif pour Carrefour", a fait savoir le groupe français dans un communiqué.

Les 1.237 magasins de la marque CarrefourSA continueront d'utiliser ce nom "pour une durée minimum de deux ans", précise l'enseigne.

"Cette opération s'inscrit dans le cadre de la revue stratégique initiée par Carrefour au début de l'année 2025", explique ce dernier.

Soucieux de dégager davantage de rentabilité, le distributeur a notamment cédé Carrefour Italie en 2025 et veut se recentrer sur ses principaux marchés: la France, le Brésil et l'Espagne.

En 2025, CarrefourSA a généré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars.

Le groupe Carrefour était actionnaire minoritaire de CarrefourSA, aux côtés d'un des plus importants conglomérats industriel de Turquie, Sabanci, qui va également céder ses parts au même acheteur.