Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé dans le vert lundi, peu échaudés par les tensions géopolitiques provoquées par l'opération militaire américaine au Venezuela, qui ont même poussé les valeurs de la défense.

Paris a pris 0,20%, Londres 0,54% et Francfort 1,34%. Milan a gagné 1,04%.

Euronext CAC40