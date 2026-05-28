Les Bourses européennes terminent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont majoritairement fini en recul jeudi au terme d'une séance marquée par des informations contradictoires concernant le Moyen-Orient et par la montée de l'inflation aux Etats-Unis.

Paris a perdu 0,23%, Francfort 0,34% et Londres 0,75% selon les données définitives. Seule Milan a clôturé dans le vert, gagnant 0,50%.

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