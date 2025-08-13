Les Bourses européennes terminent dans le vert, la géopolitique au centre de l'attention

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le vert ce mercredi, rassurés par les chiffres de l'inflation américaine. Concernant le conflit russo-ukrainien, les dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky ont participé aujourd'hui à Berlin à une réunion en visio avec Trump. " Nous espèrerons qu'il y aura un cessez-le-feu immédiat ", à l'issue de la réunion vendredi en Alaska entre Trump et Poutine vendredi, a déclaré Zelensky. Le CAC 40 a gagné 0,66% à 7804 points, signant une deuxième séance de suite dans le positif. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,01% à 5389 points.

En Europe, E.ON a enregistré une des plus fortes progressions au sein du Dax, gagnant 1,26% à 16,02 euros, grâce à un embellissement de ses résultats au premier semestre 2025. Sur les six premiers mois de l'année en cours, le chiffre d'affaires atteint les 41,55 milliards d'euros, soit une hausse de 5%, contre 40,39 milliards d'euros attendus. Porté par le segment " Energy Networks " notamment, l'Ebitda ressort à 5,52 milliards d'euros, soit une progression de 13%. Il dépasse le consensus de 5,45 milliards d'euros. La marge ressort à 13,3% soit un point de pourcentage en plus, contre 13,5% attendu.

Au troisième trimestre, les revenus de TUI (+7,45% à 8,48 euros) ont progressé de 7%, à 6,2 milliards d'euros. Le voyagiste allemand précise qu'il s'agit du meilleur troisième trimestre de son histoire avec un Ebit courant de 321 millions d'euros, en forte hausse de 38% par rapport à la même période un an plus tôt. Cette amélioration témoigne du succès de la stratégie, des avantages du modèle économique verticalement intégré, des activités de ventes au détail, de TUI Airline, des hôtels… Le groupe a également bénéficié du décalage des vacances de Pâques sur ce troisième trimestre (d'avril à juin).

A Paris, Carrefour (-0,27% à 12,72 euros) a annoncé que le groupe allemand RTG International avait rejoint Concordis, une nouvelle alliance européenne qu'il a créé avec le distributeur français Coopérative U le 7 juillet dernier. Au total, les trois partenaires fondateurs représentent des revenus cumulés de plus de 125 milliards d'euros. L'objectif de cette coopération vise à améliorer les conditions d'achat auprès des principaux fournisseurs multinationaux de marques nationales.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté en juillet de 0,3% comme attendu. En juin, il était resté stable. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2%, comme prévu et en juin. L'IPCH est ressorti en rythme mensuel à 0,4% comme attendu, après +0,1% en juin. En rythme annuel, il ressort à 1,8% comme attendu par les économistes et après une hausse de 2% en juin.

La semaine dernière, aux États-Unis, les stocks de pétrole ont progressé de 3,036 millions de barils. Cette hausse est une surprise car les analystes tablaient plutôt sur un repli de 0,9 million d'unités. La semaine précédente, les stocks avaient connu un repli de 3,029 millions d'unités. De leur côté, les stocks d'essence ont moins diminué que prévu avec une baisse de 0,792 million de barils, contre une prévision à -1 million et un précédent à -1,323 million. Vers 17h, le Brent recule de 1,27% à 65,27 dollars. Le WTI cède 1,30% à 62,25 dollars.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,40% à 1,1722 dollar.