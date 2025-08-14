 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 11:28

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,008% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* COGNIZANT CTSH.O va reporter ses augmentations salariales annuelles. Selon un communiqué envoyé jeudi par e-mail à Reuters, les augmentations salariales pour environ 80% de ses effectifs mondiaux devraient désormais entrer en vigueur le 1er novembre.

* META PLATFORMS META.O - WhatsApp a déclaré que la Russie tentait de bloquer ses services parce que l'application de messagerie sociale détenue par Meta Platforms offrait aux utilisateurs le droit à une communication sécurisée, et s'est engagée à continuer d'essayer de rendre ses services cryptés disponibles en Russie.

* PARAMOUNT GLOBAL PSKY.O a dévoilé mercredi son intention de conserver et de développer ses marques phares dans le domaine du divertissement, Nickelodeon, MTV et BET, tout en augmentant considérablement sa production de longs métrages à la suite de sa fusion avec Skydance Media pour 8,4 milliards de dollars.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce à l'essor de l'intelligence artificielle qui a stimulé la demande en équipements réseau de la part des clients du cloud.

* BIRKENSTOCK BIRK.N - Le fabricant allemand de sandales a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au troisième trimestre et a annoncé un ralentissement de la croissance des ventes dans la région Amériques, mais a déclaré être bien placé pour gérer l'impact des droits de douane américains de 15% sur les importations européennes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

