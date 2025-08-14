Conférence de presse commune Poutine-Trump à l'issue du sommet de vendredi, dit le Kremlin

Trump et Poutine prévoient de se rencontrer en Alaska pour discuter de la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump tiendront une conférence de presse commune après le sommet de vendredi en Alaska, a annoncé jeudi Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin.

Lors de ce sommet, qui débutera à 11h30 heure locale (21h30 CET) et dont le thème central est la "régulation" de la crise ukrainienne, les deux hommes se rencontreront à la fois en tête-à-tête et avec leurs délégations respectives, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Dimitri Antonov, version française Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)