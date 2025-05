Les Bourses européennes sous le signe de l'incertitude avant l'inflation US

Parmi les plus fortes hausses du marché SRD, GL events (+5,63% à 24,40 euros). Le groupe intégré des métiers de l'évènement a annoncé qu'il a été désigné " attributaire " par l'État pour la concession d'exploitation du Stade de France pour une durée de 30 ans. Dès signature du contrat, GL events déploiera " son projet ambitieux ". La prise en gestion sera effective au 5 août prochain. " Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le groupe. Nous le jugeons capable de redresser la rentabilité du site", note Portzamparc, à l'Achat sur le titre.

A Paris, Equasens (+11,22% à 47,10 euros) affiche l’une des plus fortes progressions du marché SRD à la faveur d’une activité solide en début d’année, qui devrait se confirmer sur le trimestre en cours. Selon Stifel, cette publication devrait aider l'entreprise à regagner une partie de la confiance perdue auprès des investisseurs. Pour GreenSome Finance, " la reprise prend forme ". Cette forte hausse de l’action du spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé intervient alors qu’elle avait touché en mars un plus bas depuis 2017 après la publication des comptes 2024.

En Europe, le titre Bayer se distingue à Francfort en signant de loin la meilleure performance du Dax avec un gain de 7,90 % à 25,96 euros. La société pharmaceutique et agrochimique a publié des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Ses revenus n'ont reculé que de 0,2 %, à 13,738 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net, incluant les activités cédées, s'est affaissé de 35,1 %, à 1,299 milliard d'euros. L'Ebitda ajusté a reculé de 7,4% à 4,085 milliards d'euros, mais le marché visait seulement 3,75 milliards d'euros.

(AOF) - Les marchés actions européens s'inscrivent en ordre dispersé au lendemain de l'accalmie commerciale prononcée entre Washington et Pékin. Les secteurs du luxe ou de l'automobile continuent d'en profiter ce mardi. En Allemagne, l'indice Zew a surpris favorablement. Les données sur l'inflation américaine seront à surveiller en début d'après-midi. Côté valeurs, Schneider Electric cède du terrain après une dégradation de recommandation de Barclays. Vers 12h10, le CAC 40 glane 0,15% à 7861 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'effrite de 0,02% à 5391 points.

Les Bourses européennes sous le signe de l'incertitude avant l'inflation US

