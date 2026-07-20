Les Bourses européennes résistent dans l'attente de la BCE

Les Bourses européennes manifestent une certaine résistance face à l'escalade militaire des derniers jours au Moyen-Orient, alors que l'attention des investisseurs se tourne davantage vers les nombreux rendez-vous de la semaine, en particulier la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE.

Vers 10h15, l'indice CAC 40 grappille 0,1% vers 8 350 points, tandis que le STOXX Europe 600, le DAX de Francfort et le FTSE MIB de Milan évoluent à peu près à l'équilibre, que l'IBEX 35 gagne 0,2% à Madrid et que le FTSE 100 de Londres recule de 0,4%.

L'escalade militaire se poursuit au Moyen-Orient

"Au cours du week-end, le conflit s'est nettement intensifié, avec une nouvelle vague d'attaques de type "oeil pour oeil" soulignant à quel point la situation se détériore rapidement", souligne Deutsche Bank dans sa note matinale.

La banque allemande rappelle ainsi que des frappes américaines ont touché des cibles dans le sud de l'Iran, tandis que trois militaires américains ont été tués en Jordanie et en Irak, et que l'Iran a étendu sa riposte au-delà des sites militaires, en ciblant des infrastructures critiques à travers le Golfe.

"Les perspectives d'une percée diplomatique restent faibles, le ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi suggérant que certaines questions nucléaires pourraient rester insolubles", souligne en outre Deutsche Bank.

Enfin, elle note une intensification des tensions dans le détroit d'Ormuz, l'Iran affichant une position beaucoup plus ferme sur les flux maritimes et affirmant avoir intercepté des navires tentant de transiter par cette voie navigable.

Dans un tel contexte, les cours du pétrole font logiquement preuve de fermeté, sans toutefois s'envoler, avec un baril de WTI autour de 82,4 USD et un baril de Brent autour de 88,1 USD, en ce début de semaine qui sera notamment marqué par la réunion de la Banque centrale européenne.

La BCE attendue au tournant

"L'attention se porte sur la dernière réunion de la BCE avant la pause estivale. Aucune mesure de politique monétaire n'est attendue, mais nous pourrions en savoir plus sur le calendrier de la prochaine révision du cadre opérationnel", estime à ce sujet Société Générale.

"Les hostilités renouvelées au Moyen-Orient et la hausse des prix de l'énergie maintiennent la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux en septembre, mais nous sommes moins convaincus de la nécessité d'un resserrement supplémentaire au-delà", poursuit la banque française.

Selon Société Générale, une hausse en septembre maintiendrait une orientation de politique monétaire globalement neutre tout en évitant une réponse tardive, permettant ainsi d'évaluer plus tard cette année l'ampleur des effets indirects et de second tour sur les salaires.

Outre la décision de la BCE prévue jeudi, la semaine sera également marquée par plusieurs indicateurs d'activité en Europe, dont l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne (mardi), l'indice du climat des affaires en France (jeudi) et les indices PMI préliminaires du mois de juin (vendredi).

Ces prochains jours seront aussi rythmés par de nombreuses publications trimestrielles d'entreprises, notamment celles de Novartis, Santander, Iberdrola, Nestlé, SAP, TotalEnergies et BNP Paribas en Europe, ainsi que celles de 3M, Alphabet, Tesla, AT&T, Intel, RTX et American Express aux Etats-Unis.

Ryanair en chute après des résultats trimestriels décevants

Pour l'heure, Ryanair décroche de 6% à Dublin, sanctionnée après la publication d'un bénéfice du 1er trimestre fiscal en recul d'un tiers, pénalisé par la baisse des tarifs et la hausse des coûts du carburant, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

Clariant cède 4% à Zurich, à la suite de la révélation d'une demande d'indemnisation de 1,3 MdUSD déposée par Dow Europe pour violation présumée du droit de la concurrence dans le secteur de l'éthylène à l'encontre du chimiste suisse, qui rejette ces accusations.

Munters gagne en revanche 3% à Stockholm. Le numéro un mondial des solutions climatiques pour centres de données salue un carnet de commandes du 2e trimestre record, à 8,7 MdsSEK, grâce à une demande explosive dans les infrastructures numériques.