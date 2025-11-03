 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes prudentes et partagées à l'ouverture
information fournie par AFP 03/11/2025 à 09:11

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )



Les Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé lundi, commençant prudemment une semaine placée sous le signe des banques centrales, des publications économiques différées et de la poursuite de la saison des résultats.

Dans les premiers échanges vers 08H05 GMT, l'indice CAC 40 à Paris cédait 0,20%, le DAX à Francfort prenait 0,26% et à Londres, l'indice FTSE 100 grappillait 0,14%.

Euronext CAC40

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne
    information fournie par AFP 03.11.2025 10:15 

    Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite

  • nespresso nestlé (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
    information fournie par AOF 03.11.2025 10:13 

    (AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
    information fournie par Reuters 03.11.2025 09:59 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Oddo BHF juge la baisse de Scor 'très exagérée'
    information fournie par Zonebourse 03.11.2025 09:55 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor , avec un objectif de cours très légèrement revu de 34 à 33 euros, jugeant 'très exagérée' la baisse de l'action vendredi, à la suite de la publication des résultats trimestriels du réassureur. Le bureau d'études ... Lire la suite

