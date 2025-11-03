Les Bourses européennes prudentes et partagées à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé lundi, commençant prudemment une semaine placée sous le signe des banques centrales, des publications économiques différées et de la poursuite de la saison des résultats.

Dans les premiers échanges vers 08H05 GMT, l'indice CAC 40 à Paris cédait 0,20%, le DAX à Francfort prenait 0,26% et à Londres, l'indice FTSE 100 grappillait 0,14%.

Euronext CAC40