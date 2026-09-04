Les Bourses européennes prudentes avant l'emploi américain

Les marchés actions européens évoluent majoritairement en baisse vendredi, pour la dernière séance de la semaine, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui pourrait fournir de nouvelles indications sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Peu avant 10h30, le CAC 40 cède 0,20%, à 8 269 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 recule de 0,04%. Londres abandonne 0,13%, alors que Francfort se démarque avec une hausse de 0,17%.

Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, attendus en début d'après-midi. Cette publication sera particulièrement suivie pour évaluer l'état du marché du travail américain et affiner les anticipations concernant les prochaines décisions de la Fed.

Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté plus que prévu en juillet. Elles ont progressé de 2,5% contre un consensus de 0,3%. Elles étaient en hausse de 3,7% en juin.

Des valeurs en mouvement

Du côté des valeurs, Volkswagen bondit de plus de 5% ce matin. Le conseil de surveillance du constructeur allemand a approuvé jeudi un vaste plan de transformation susceptible d'entraîner la suppression d'environ 50 000 emplois. Le groupe entend ainsi réduire ses coûts et renforcer sa compétitivité.

A Paris, GTT et Accor gagnent respectivement 3,85% et 2,47%, portés par des recommandations favorables d'analystes. Berenberg a relevé son opinion sur GTT, tandis que Morgan Stanley a rehaussé sa recommandation sur Accor de "pondération en ligne" à "surpondérer", avec un objectif de cours de 55 euros.

A l'inverse, Morgan Stanley a dégradé TotalEnergies (-1,15%) de "surpondérer" à "pondération en ligne", tout en relevant légèrement son objectif de cours de 77 à 78 euros.

Vivendi évolue pour sa part en nette baisse (-4%) après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe a fait état jeudi soir d'un recul sur un an de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au premier semestre 2026. La valeur de son portefeuille de participations minoritaires cotées s'est également contractée sur la période, principalement en raison du recul en Bourse d'Universal Music Group (UMG).

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,05% à 1,1623 dollar.