Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture

Le siège d'Euronext, société qui gère notamment la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de la capitale française, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes montrent un optimisme prudent vendredi à l'ouverture, des résultats ponctuels d'entreprises comme SAP en Allemagne tempérant les grandes tendances plutôt négatives, à savoir la hausse du prix du pétrole et des taux d'intérêt, et le recul de la tech.

Après quelques minutes d'échanges, Francfort progressait (+0,31%) grâce aux bons résultats de SAP (applications et plate-forme d'intelligence artificielle). Milan (+0,47%) était également en hausse. Paris revenait à l'équilibre (+0,08%) tout comme Londres (+0,01%).

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