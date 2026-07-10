Les Bourses européennes ouvrent sur une note prudente

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment vendredi, partagés entre les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient et l'enthousiasme pour l'IA et les semi-conducteurs, avant la cotation à Wall Street du géant coréen SK Hynix.

Vers 07H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris (+0,06%), Francfort (-0,07%) étaient proches de l'équilibre. Milan prenait 0,31% et Londres 0,24%.

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