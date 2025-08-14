 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes ouvrent sans élan
information fournie par AFP 14/08/2025 à 09:10

CAC 40 27 avril 2018 à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert sans impulsion jeudi, dans l'attente de la publication de l'inflation côté producteurs aux Etats-Unis, scrutée pour anticiper la future politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 7H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,20%, Francfort 0,12% et Milan 0,35%. Londres cédait 0,30%.

Euronext CAC40

