Les Bourses européennes ouvrent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert à plat jeudi, la prudence restant de mise pour les investisseurs dans un contexte de regain de tensions au Moyen-Orient et d'anticipation de hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,05%, Francfort 0,01%, Londres 0,17% et Milan 0,35%.

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