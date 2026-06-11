Répression des fraudes: moins de contrôles en 2025 mais plus de sanctions

( AFP / - )

La répression des fraudes a contrôlé près de 58.000 établissements et sites internet en 2025, soit 14% de moins qu'en 2023, mais le montant des sanctions résultant de ces opérations "mieux ciblées" a plus que doublé, à 200 millions d'euros, selon son bilan annuel publié mercredi.

Ainsi, la part des contrôles ayant entraîné des injonctions, réquisitions ou sanctions pécuniaires atteint près de 26% en 2025, contre 21% en 2023. Le montant cumulé des amendes et transactions dépasse 202 millions d'euros, contre 81 millions en 2023.

Afflux de petits colis venus de Chine, influenceurs... La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rattachée à Bercy, a vu son champ d'action s'élargir ces dernières années, sans que n'augmentent ses effectifs, maintenus autour de 3.000 agents.

Dans ce contexte, "l'enjeu, c'est d'arriver à concentrer nos moyens là où c'est important et là où on peut avoir des résultats pour les entreprises et pour les consommateurs", a fait valoir sa directrice générale, Sarah Lacoche, lors d'une conférence de presse.

C'est une stratégie "assumée" de "baisse" du nombre d'entreprises contrôlées - au profit d'enquêtes plus longues sur des sujets "plus complexes", notamment dans le secteur de la rénovation énergétique où opèrent des réseaux "crapuleux" -, accompagnée d'une "ambition de suites correctives et répressives plus élevées", a-t-elle fait valoir.

Cité dans un communiqué, le ministre de l'Economie, Roland Lescure y voit "une rigueur et une performance dans le ciblage face aux manquements graves", saluant une fermeté "indispensable" en "période de crise".

Parmi les "affaires marquantes" de 2025, la DGCCRF cite les sanctions infligées à Shein, à hauteur de 41 millions d'euros, notamment pour pratiques commerciales trompeuses.

Elle se félicite aussi de l'utilisation croissante par les consommateurs de sa plateforme SignalConso (plus de deux millions de signalements depuis son lancement en 2020), notamment pour des problèmes liés aux achats en ligne ou au démarchage téléphonique.

Concernant le démarchage téléphonique, les contrôles en 2025 ont "abouti à notifier plus de 11 millions d'euros d'amende aux opérateurs" enfreignant la réglementation qui sera renforcée en août.

Du côté des influenceurs, 280 professionnels ont été contrôlés, avec des "suites correctives et répressives" pour 46% d'entre eux, a indiqué Mme Lacoche.

Plus généralement, la DGCCRF doit "ajuster" son organisation et "continuer à muscler (son) expertise dans le numérique" face à l'essor de l'intelligence artificielle, a-t-elle souligné.