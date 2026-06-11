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Le premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex mis aux enchères à Paris
information fournie par AFP 11/06/2026 à 10:46

Cette photo montre le premier sac en "cuir de T-Rex" exposé avant sa mise aux enchères à l’Hôtel Drouot, à Paris, le 9 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Cette photo montre le premier sac en "cuir de T-Rex" exposé avant sa mise aux enchères à l’Hôtel Drouot, à Paris, le 9 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex est mis aux enchères jeudi à l'Hôtel de Drouot à Paris par la maison Giquello qui estime cette "pièce unique" entre 300.000 à 500.000 euros.

Dévoilé au printemps à Amsterdam, ce sac a été créé à partir de restes de collagène retrouvés dans le fémur d'un T-Rex au Montana, aux Etats-Unis, il y a vingt-cinq ans.

"Ces dernières années, on a réussi à avoir des techniques, des biotechnologies avec lesquelles on peut donner des instructions à une culture cellulaire pour construire, entre guillemets, en laboratoire, de la vraie peau de T-Rex", expliquait récemment à l'AFP Iacopo Briano, expert en paléontologie, associé à la vente.

Dans un récent communiqué, la maison d'enchères Drouot, où le sac est mis en vente à 18H00, parle d'"un objet sans précédent dans l'histoire du luxe" et d'une "prouesse scientifique" qui permet de créer du cuir "sans aucun recours à l'élevage animal".

Selon ce communiqué, "le cuir cellulaire ouvre une nouvelle voie : celle d'une exclusivité qui ne repose plus sur le prélèvement ni sur l'élevage intensif".

D'après Iacopo Briano, cette matière diffère du cuir vegan, construit à partir de plastique. "Là, on part d'une culture cellulaire, donc c'est 100% de la peau. Et en même temps, ça vient d'un animal qui a disparu il y a 67 millions d'années !", assure-t-il.

Faute de précédent, Alexandre Giquello, dont la maison organise l'enchère, explique qu'il a fallu "inventer un prix" de vente, qui devait refléter à la fois le montant des investissements nécessaires pour créer ce sac et sa rareté.

"300.000 euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. En même temps, c'est une chose unique au monde. Donc, le rare étant cher, voilà le résultat", avait-il dit à l'AFP.

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