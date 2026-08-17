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Olivier Nora lance sa maison d'édition et publiera ses premiers livres en octobre
information fournie par AFP 17/08/2026 à 10:00
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L'éditeur Olivier Nora pose lors d’une séance photo à Paris le 2 février 2018. ( AFP / JOEL SAGET )

L'éditeur Olivier Nora pose lors d’une séance photo à Paris le 2 février 2018. ( AFP / JOEL SAGET )

La figure du monde de l'édition Olivier Nora va lancer sa propre maison avec l'aide du groupe Editis et publiera ses premiers livres en octobre, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après son éviction de chez Grasset, à l'origine d'une fronde massive d'auteurs contre le milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

"Olivier Nora Editions (...) a vocation à publier, en vitesse de croisière, entre trente et cinquante titres par an", souligne Olivier Nora, dans un communiqué transmis à l'AFP et révélé par Livres Hebdo.

Les deux premiers ouvrages, publiés en octobre 2026 "en coédition amicale" avec Plon, seront "Mémoires provisoires" de Bernard-Henri Lévy et "Sermons sous les décombres" de Delphine Horvilleur.

"Ce métier est un acte de foi dans le temps long. Après vingt-six ans à la tête de Grasset, je suis heureux de créer, avec enthousiasme et humilité, une nouvelle maison d’édition indépendante", déclare Olivier Nora dans le communiqué.

"Sélective, exigeante, elle aura à cœur de publier en toute liberté des textes aimés, avec la confiance des autrices et des auteurs et celle, je l’espère, des libraires", promet-il.

"Pour accompagner sa mise en route, le groupe Editis (propriété du milliardaire Daniel Kretinsky, ndlr) prend une participation minoritaire au capital de la société contrôlée par Olivier Nora et fait bénéficier la maison d’un accord de diffusion et de distribution avec sa filiale Interforum ainsi que de prestations commerciales, marketing, techniques et administratives", ajoute son communiqué.

L'ancien PDG emblématique de Grasset avait été limogé en juin de cette maison d'édition du groupe Hachette, dans l'orbite du milliardaire Vincent Bolloré, sur fond de publication du dernier livre de Boualem Sansal.

Cette éviction a provoqué une mobilisation retentissante d'auteurs publiés chez Grasset, dont quelque 200, parmi lesquels Virginie Despentes ou Sorj Chalandon, ont affirmé leur refus d'y publier de nouveaux livres, pour dénoncer l'influence du milliardaire conservateur.

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