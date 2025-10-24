 Aller au contenu principal
France: l'activité du secteur privé poursuit sa dégradation en octobre
information fournie par Boursorama avec AFP 24/10/2025 à 11:45

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France s'est fortement contractée en octobre, pour le 14e mois d'affilée, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice composite s’est replié à 46,8 en octobre, après 48,1 en septembre, au plus bas depuis février et loin de la barre de 50 synonyme de stabilisation de l'activité.

Selon les entreprises interrogées pour réaliser cette enquête mensuelle, "la diminution de la demande clients et la faiblesse de la conjoncture économique en France" expliquent cette nouvelle contraction de l'activité, ont observé les auteurs.

Les répondants ont attribué "la diminution de leurs ventes (à) la réticence des clients à engager des dépenses dans le contexte de volatilité politique actuel dans l’Hexagone".

La demande étrangère s'est à nouveau dégradée mais moins fortement qu'en septembre, "tant dans l’industrie manufacturière que dans le secteur des services", note le baromètre.

Dans ce contexte, "la croissance de l’emploi s’est toutefois poursuivie" pour un troisième mois consécutif mais de façon "marginale", notamment dans l'industrie.

Si les entreprises privées continuent "d'anticiper une hausse de leur activité au cours des douze prochains mois", cet optimisme "repose exclusivement" sur les sociétés de services, le secteur manufacturier anticipant lui une baisse de sa production "dans l'année à venir".

Pour 2025, l'Insee prévoit un ralentissement de la croissance française, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) à 0,8% après 1,1% en 2024, dans un contexte de restrictions budgétaires et d'incertitude économique mondiale.

1 commentaire

  • 12:28

    jusqu'en 2028 il ne se passera rien si ce n'est la dégradation du fait des élections à venir et l'instabilité qui en découle. Les français feraient bien de réfléchir.

