Le gouvernement annonce un comité de suivi de la reprise de Fonderie de Bretagne

( AFP / LOIC VENANCE )

Le cabinet du ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin a annoncé vendredi la tenue prochaine d'un comité de suivi de la reprise de la Fonderie de Bretagne (FDB) par Europlasma, pour s'assurer que les engagements du nouvel actionnaire "soient tenus".

Le CSE de la Fonderie de Bretagne a décidé jeudi de déclencher un droit d'alerte économique, manifestant son "manque de confiance" envers le nouvel actionnaire, Europlasma, lors d'une réunion extraordinaire demandée par les syndicats après l'annonce du licenciement vendredi dernier de leur directeur général, Jérôme Dupont.

Au centre des tensions, le respect des engagements pris par Europlasma devant le tribunal de commerce lors de sa reprise en avril dernier de la FDB, qui produit des pièces en fonte pour les suspensions et les échappements.

Europlasma s'était engagé à investir sur le site de Caudan (Morbihan) 15 millions d'euros sur trois ans. Le projet était de diversifier la production en dehors du secteur automobile, notamment avec la production de corps creux pour la fabrication d'obus de mortier. Mais celle-ci n'a pas commencé et les premiers fonds n'ont pas été versés entièrement, selon Maël Le Goff, secrétaire général CGT de la FDB.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, le cabinet indique que le ministre suit avec "une attention particulière" la situation de la FDB. En période de "redressement du site", il est "essentiel que la gouvernance de l'entreprise retrouve rapidement stabilité et clarté", précise-t-il.

Un comité de suivi de la reprise en présence des parties prenantes doit se tenir "prochainement" avec les services du ministre et un point entre ces derniers et Europlasma doit avoir lieu dans les prochains jours, est-il ajouté.

"Derrière ces démarches, l'objectif est de s'assurer et de faire en sorte que les engagements industriels et financiers du repreneur actés lors de la reprise soient bien tenus."