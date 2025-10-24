Wendel en passe d'acheter un concurrent spécialisé

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a annoncé vendredi, en marge de la publication de ses résultats du troisième trimestre, des négociations exclusives pour l'acquisition d'une part majoritaire dans la société de gestion Committed Advisors, active sur le marché secondaire.

Cette société, basée à Paris et gérant 6 milliards d'euros, est spécialisée dans la prise de participations dans des fonds déjà constitués.

Ce marché "secondaire", comparable à de l'occasion, a le vent en poupe alors que beaucoup d'investisseurs de fonds dits "primaires" cherchent à céder leurs parts.

"Wendel poursuit la transformation de son modèle engagée en 2023", a souligné le président du directoire Laurent Mignon, cité dans un communiqué.

La société d'investissement, qui avait décalé la publication de ses résultats de jeudi à vendredi, a en parallèle annoncé une baisse de son actif net réévalué (ANR), l'indicateur clé de la valeur générée par les sociétés de son portefeuille d'investissements.

Arrêté à 163 euros par action au 30 septembre, cet indicateur ne cesse de descendre (-2,8% sur le trimestre et même -12,2% depuis le début de l'année), reflétant la baisse continue de la valeur des participations de Wendel.

Le gérant paye notamment les déconvenues boursières au troisième trimestre de sa participation principale, celle dans le groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas, dont il se déleste petit à petit.

Wendel a également annoncé vendredi un "recentrage" de ses activités au détriment de son métier d'investisseur dans les start-up.

Outre l'activité historique d'investissement pour compte propre, l'entreprise, héritière d'un grand groupe industriel lorrain, s'est lancée ces dernières années dans un plan stratégique de diversification porté par M. Mignon, arrivé fin 2022.

En gestion d'actifs pour compte de tiers, Wendel a depuis son arrivée pris le contrôle de la société de capital-investissement IK Partners et de Monroe Capital, spécialiste de la dette privée.

Wendel avait déjà souligné cet été son intention de se développer dans l'investissement en secondaire, mais aussi en infrastructures.

Le groupe ne publie plus cette année le chiffre d'affaires consolidé de ses participations, contrairement à l'an dernier. Il ne publie pas non plus son résultat net des premier et troisième trimestres.

La société avait publié fin juillet un bénéfice net au premier semestre à peine positif, de 4,3 millions d'euros.

Après l'acquisition de Committed Advisors, Wendel va gérer plus de 46 milliards d'euros d'actifs.