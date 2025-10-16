Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août.

Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après l'annonce d'une croissance de 0,1% du produit intérieur brut britannique en août. Le CAC 40 à Paris cédait 0,12%. Francfort reculait de 0,11% tandis que Milan gagnait 0,16%.

