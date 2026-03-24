Les Bourses européennes ouvrent en légère hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert mardi en légère hausse, sur fond d'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient qui maintient le prix du baril de Brent au-dessus des 100 dollars.

Dans les premiers échanges, Paris progressait de 0,58%, tout comme Francfort (+0,29%) et Londres (+0,37%). Milan suivait la tendance (+0,34%).

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