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BCE: L'envolée des prix de l'énergie devrait se répercuter sur l'économie plus rapidement qu'en 2022, déclare Sleijpen
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 14:04

Le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Olaf Sleijpen

Le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Olaf Sleijpen

La flambée des prix ‌du pétrole et du gaz risque de se répercuter plus rapidement sur l'ensemble ​de l'économie que lors de la crise énergétique de 2022, a dit mardi le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Olaf Sleijpen.

La Banque centrale européenne (BCE) disposera ​de plus d'informations lors de sa réunion d'avril sur les effets dits de second tour, qui se ​produisent lorsque les entreprises augmentent leurs prix ⁠pour compenser la hausse des coûts des intrants et que les salariés ‌réclament des salaires plus élevés, a ajouté celui qui est également membre du Conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort.

"Nous ne ​pouvons pas contrôler les ‌prix du pétrole et du gaz, mais nous pouvons ⁠agir si nous constatons des répercussions indirectes. Je pense que nous aurons davantage d'informations à ce sujet en avril", a-t-il déclaré, en référence à la prochaine ⁠réunion de la BCE ‌sur la politique monétaire, prévue le 30 avril.

Olaf Sleijpen a ⁠expliqué qu'en 2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné ‌une hausse des coûts énergétiques, l'économie traversait une période de faible ⁠inflation et que, par conséquent, les gens ont mis plus ⁠de temps à ‌s'habituer à la hausse des prix et à prendre conscience de son impact ​sur leur pouvoir d'achat.

"Tout le monde est ‌plus vigilant maintenant, donc le choc peut plus facilement se propager à l'ensemble de l'économie", a-t-il ​déclaré aux journalistes à Amsterdam.

Le patron de la banque centrale néerlandaise a déclaré que les anticipations d'inflation et les prix à la production seraient ⁠des indicateurs clés pour la BCE lors de sa réunion d'avril, tout en précisant que les données seraient encore incomplètes à ce moment-là.

"Ce sera limité, mais nous devrons faire avec (...) On ne disposera pas d'une vue d'ensemble entre la semaine dernière et la fin avril", a-t-il dit.

(Bart Meijer; version française Diana Mandia, ​édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 14:23

    Avec les énormes puissances installées d'éoliennes et de panneaux solaires, cela aurait du éviter le problème. Oui mais, ça marche mal. En Espagne, ça marche pas trop mal car il y a du vent et beaucoup de soleil mais dans les pays du nord de l'Europe , c'est la plutot la cata.

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