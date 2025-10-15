 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent en hausse, Paris décolle portée par le luxe
information fournie par AFP 15/10/2025 à 09:23

La Bourse de Paris était en très forte hausse mercredi à l'ouverture, le CAC 40 s'appréciant de 2,49%. ( AFP / Kiran RIDLEY )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, Paris en particulier, qui s'envolait de 2,49% dans les premiers échanges, portée par le secteur du luxe après la publication de ventes meilleures qu'attendu du géant LVMH pour le troisième trimestre.

A la cote parisienne, LVMH bondissait de 12,27%, emportant Kering (+6,89%) dans son ascension ainsi qu'Hermès (+6,52%). Ailleurs en Europe, la Bourse de Francfort gagnait 0,16%, Milan 0,67%, tandis que Londres était stable (+0,00%).

Euronext CAC40

