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Les Bourses européennes ouvrent en baisse
information fournie par AFP 01/10/2026 à 09:14

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse jeudi, sur fond de hausse continue des taux d'intérêt des dettes des États en Europe et avant le très attendu budget 2027 en France.

Dans les premiers échanges, vers 7H10 GMT, Paris cédait 0,56%, Francfort 0,48%, Milan 0,49% et Londres 1,10%.

Euronext CAC40

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