Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert mardi, profitant de l'optimisme après la prolongation de 90 jours de la détente entre Washington et Pékin sur le front des droits de douane.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,53%, Francfort 0,18%, Londres 0,29% et Milan 0,41%.

Euronext CAC40