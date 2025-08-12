 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aude: "vigilance maximale" face au risque de réactivation du feu
information fournie par AFP 12/08/2025 à 12:47

Des pompiers circulent dans une forêt dévastée par les flammes, le 8 août 2025 dans l'Aude ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La vigilance est encore "maximale" mardi dans l'Aude, toujours en alerte rouge canicule, pour éviter toute réactivation de l'incendie qui a parcouru 16.000 hectares, avant d'être maîtrisé dimanche, a indiqué mardi la préfecture.

L'incendie géant survenu la semaine dernière dans le massif des Corbières, le pire sur le pourtour méditerranéen français depuis un demi-siècle, a été "maîtrisé" dimanche, mais 550 pompiers restent déployés mardi afin de tenter de l'éteindre totalement dans les prochains jours.

"La vigilance reste maximale sur le secteur, compte-tenu des conditions météo qui restent difficiles, et notamment de notre vigilance canicule rouge, qui devrait se prolonger jusqu'au moins demain (mercredi) soir", a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la préfecture Lucie Roesch.

Lundi, "il y a eu 20 largages pour des petites reprises, donc il reste encore un travail qui est important", a-t-elle ajouté, précisant que ce type de largages sont faits depuis des hélicoptères bombardiers d'eau et non pas depuis des avions.

"La stratégie d'intervention sur ce type de sinistre, ce n'est pas de ratisser toute la zone, c'est plutôt, et notamment en utilisant des drones" d'identifier les "points chauds un par un" pour "ensuite aller sur zone à pied et les traiter", selon Mme Roesch.

Une enquête a été ouverte sur les causes de l'incendie parti d'un bord de route à Ribaute et qui a parcouru 16.000 hectares, dont 13.000 ont été brûlés, selon la sécurité civile.

Le feu maîtrisé dimanche soir a détruit 36 maisons, d'autres ont été endommagées, et plus d'une vingtaine de hangars agricoles ont été brûlés, sur les 3.000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, selon la préfecture.

Une femme de 65 ans est morte dans sa maison. Une enquête sur ce décès est en cours.

Une autre habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

