 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre policiers mis en examen dans une enquête sur la mort d'un homme en Seine-Saint-Denis
information fournie par AFP 12/08/2025 à 12:42

Le palais de justice de Bobigny, le 15 janvier 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le palais de justice de Bobigny, le 15 janvier 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Quatre policiers ont été mis en examen en mars et avril dans une enquête sur le décès d'un homme ayant reçu une douzaine de décharges de pistolet à impulsion électrique lors de son interpellation à Montfermeil en janvier 2024, a appris l'AFP auprès du parquet de Bobigny.

Ils ont été mis en examen pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique".

D'après une source judiciaire, "le rapport médico-légal établit un lien entre l'usage répété du taser et le décès" de Kyllian Samathi, âgé de 30 ans lors des faits.

"L'expertise réalisée à la demande des magistrats en charge du dossier a clairement démontré que l'usage des PIE (pistolets à impulsion électrique, ndlr) n'avait qu'un lien indirect dans le mécanisme du décès", a nuancé auprès de l'AFP Angélique Peretti, qui défend l'un des policiers.

Pour Pauline Ragot, avocate d'un autre mis en cause, ce dernier "a fait usage de son taser - qui est une arme dite intermédiaire - avec discernement et en riposte face à un danger pour son intégrité physique ou celle de ses collègues. L'objectif était de maîtriser la personne pour préserver sa propre sécurité, la leur et celle des riverains".

Deux autres policiers ont été placés sous le statut plus favorable de témoin assisté.

Ces six policiers, sur les 18 qui intervenaient, ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique (PIE, qui projette des aiguillons reliés à l'arme par des filins), touchant la victime d'une douzaine de décharges.

Le 4 janvier 2024 peu après 00H00, les fonctionnaires de police étaient intervenus en nombre dans une épicerie de Montfermeil pour interpeller cet employé, alors décrit dans un communiqué du procureur de Bobigny Eric Mathais comme étant dans un "état de surexcitation" et "d'agressivité".

"L'homme résistait violemment, en tentant de s'emparer de l'arme à feu d'un des policiers, de se saisir d'une bouteille susceptible de servir de projectile et de porter des coups aux policiers présents", détaillait le procureur, en se basant sur les procès-verbaux des forces de l'ordre.

Le trentenaire avait fait tomber au sol l'un des agents et lui "mordait un doigt jusqu'au sang au point de lui occasionner une fracture", précisait-il.

Né en Martinique le 1er janvier 1994, Kyllian Samathi avait été victime de deux arrêts cardio-respiratoires, avant d'être hospitalisé dans le coma, avait rapporté une source proche du dossier.

Il était décédé à l'hôpital le lendemain des faits.

Sollicité, l'avocat de sa famille n'a pas souhaité faire de déclaration.

Le lendemain du décès, des témoins de la scène avaient assuré à l'AFP que Kyllian Samathi avait été "tabassé" et que la patrouille de la brigade anti-criminalité, la première sur les lieux, était intervenue de sa propre initiative, contredisant un premier récit des faits.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:25

    encore des emmerds pour nos FDO!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet le 6 septembre 2023 au festival du film américain de Deauville ( AFP / LOU BENOIST )
    Le patron de l'INA interpellé fin juillet pour l'achat de cocaïne à Paris
    information fournie par AFP 12.08.2025 13:26 

    Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a appris mardi l'AFP de sources judiciaire et policière. Il a été interpellé le 29 juillet à son domicile ... Lire la suite

  • Des migrants courent sur la plage pour tenter d'embarquer à bord d'un "taxi-boat" pour traverser la Manche, le 11 août 2025 à Gravelines, dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Une migrante meurt en tentant de gagner l'Angleterre par la mer
    information fournie par AFP 12.08.2025 12:53 

    Une femme migrante est morte dans la nuit de lundi à mardi sur le littoral du département du Nord, lors d'une tentative de traversée clandestine de la frontière franco-britannique, a appris l'AFP auprès de la préfecture. Selon la préfecture du Nord, ce drame est ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:50 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite

  • Des pompiers circulent dans une forêt dévastée par les flammes, le 8 août 2025 dans l'Aude ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Aude: "vigilance maximale" face au risque de réactivation du feu
    information fournie par AFP 12.08.2025 12:47 

    La vigilance est encore "maximale" mardi dans l'Aude, toujours en alerte rouge canicule, pour éviter toute réactivation de l'incendie qui a parcouru 16.000 hectares, avant d'être maîtrisé dimanche, a indiqué mardi la préfecture. L'incendie géant survenu la semaine ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank