 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une migrante meurt en tentant de gagner l'Angleterre par la mer
information fournie par AFP 12/08/2025 à 12:53

Des migrants courent sur la plage pour tenter d'embarquer à bord d'un "taxi-boat" pour traverser la Manche, le 11 août 2025 à Gravelines, dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants courent sur la plage pour tenter d'embarquer à bord d'un "taxi-boat" pour traverser la Manche, le 11 août 2025 à Gravelines, dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Une femme migrante est morte dans la nuit de lundi à mardi sur le littoral du département du Nord, lors d'une tentative de traversée clandestine de la frontière franco-britannique, a appris l'AFP auprès de la préfecture.

Selon la préfecture du Nord, ce drame est survenu lors d'une tentative de traversée maritime en "taxi-boat", du nom des semi-rigides de quelques mètres de long qui arrivent par la mer pour récupérer les migrants, donnant lieu à des départs particulièrement périlleux, et régulièrement meurtriers.

Elle est décédée malgré "trois tentatives de réanimation, par les polices nationale et municipale puis par les pompiers", selon la préfecture, qui n'était pas en mesure de préciser son âge et sa nationalité.

Selon l'association d'aide aux migrants Utopia 56, qui a réagi sur X, il s'agissait d'une femme d'une trentaine d'années, "morte sur la plage de Malo, à Dunkerque" alors qu'elle "tentait de monter à bord d'une embarcation".

Il s'agit de la 19e personne migrante à décéder en mer depuis le début de l'année lors de tentatives de rejoindre l'Angleterre par bateau, selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles.

Malgré l'entrée en vigueur la semaine dernière d'un accord migratoire franco-britannique se voulant dissuasif pour les traversées clandestines de la Manche et de la mer du Nord, de nombreux migrants tentent leur chance cet été, au profit d'une météo jugée favorable.

Londres a annoncé jeudi avoir placé en détention, dans le cadre de cet accord, de premiers migrants arrivés sur ses côtes à bord de "small boats".

Dans le même temps, entre mercredi et dimanche, plus de 1.000 personnes ont rejoint le Royaume-Uni par "small boats", selon les données du ministère britannique de l'Intérieur.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet le 6 septembre 2023 au festival du film américain de Deauville ( AFP / LOU BENOIST )
    Le patron de l'INA interpellé fin juillet pour l'achat de cocaïne à Paris
    information fournie par AFP 12.08.2025 13:26 

    Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a appris mardi l'AFP de sources judiciaire et policière. Il a été interpellé le 29 juillet à son domicile ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    Qu'est-ce que la Garde nationale déployée par Trump à Washington?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.08.2025 13:23 

    Donald Trump va mobiliser la Garde nationale à Washington, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents", tandis que la maire de la capitale américaine dément une hausse de la criminalité. Le président américain a dit déployer, ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:50 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre ... Lire la suite

  • Le responsable du Hamas Khalil Al-Hayya
    Poursuite des bombardements sur Gaza, le chef du Hamas attendu au Caire
    information fournie par Reuters 12.08.2025 12:47 

    par Nidal al-Mughrabi Le chef du bureau politique du Hamas Khalil Al-Hayya devrait se rendre mardi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, a-t-on appris d'une source proche du groupe palestinien, alors que les bombardements israéliens se poursuivent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank