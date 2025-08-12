Prudence en vue à Wall Street avant l'inflation US

La Bourse de New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue sur une note prudente mardi avant la publication de données sur l'inflation américaine et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, les investisseurs prenant acte de la trêve commerciale prolongée entre Washington et Pékin. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones, de 0,02% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,02% pour le Nasdaq aussi.

Mais la tendance pourrait bouger avec la publication, à 12h30 GMT, des chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une hausse de 0,3% sur un mois, et de 3% sur un an.

Une progression supérieure aux attentes pourrait remettre en cause les anticipations d'un biais plus accommodant de la Réserve fédérale (Fed) qui se sont accrues récemment en raison de statistiques moroses sur le front de l'emploi.

"Si nous constatons une inflation supérieure aux prévisions, cela rendra très difficile toute baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine", prévient Mayank Markanday, gestionnaire de fonds chez Foresight Group.

Les données compilées par LSEG montrent que les traders prévoient actuellement une baisse d'environ 60 points de base des coûts d'emprunt d'ici décembre.

En Europe, le CAC 40 gagne 0,12% à 7.708,03 points vers 10h21 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,41% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,20%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,05% et le Stoxx 600 avance de 0,03%.

A la veille de la date butoir dans les négociations sur les droits de douane sino-américains, Washington et Pékin ont annoncé prolonger pour 90 jours leur trêve commerciale, s'abstenant de mettre en place des surtaxes réciproques supérieures à 100%.

Si l'annonce a soutenu les Bourses en Asie, le Nikkei ayant atteint son plus haut niveau historique, la réaction est plus modérée en Europe alors que la prolongation de la trêve était une issue attendue.

La prudence domine plus généralement avant la rencontre prévue vendredi en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine pour discuter d'un accord de cessez-le-feu, alors que l'Europe s'emploie à influer la position américaine sur ce dossier où le président ukrainien, Volodimir Zelensky, n'est pas convié.

VALEURS EN EUROPE

Valneva bondit de 9,62% après avoir fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 37,8% sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect.

UBS abandonne 0,81% après une vente d'environ 16 millions d'actions de la banque par un investisseur.

Bellway (+1,23%) est porté par ses prévisions de livraisons de logements pour l'exercice 2026.

TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,8 point de base à 4,2810% après un recul de deux points la veille, alors que l'agence Bloomberg a rapporté lundi que deux vice-présidents de la Fed et la présidente de l'antenne de Dallas étaient pressentis pour prendre la présidence de la banque centrale américaine. Le deux ans avance de 1,2 point de base à 3,7662%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 0,8 point de base à 2,7039%. Le deux ans abandonne 0,1 point de base à 1,9671%.

CHANGES

Le dollar est quasiment stable avant les données sur l'inflation américaine et grappille 0,02% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,04% à 1,1609 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent mardi après la prolongation de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, ce qui atténue les craintes d'une escalade susceptible de perturber l'économie et de réduire la demande de pétrole.

Le Brent avance de 0,47% à 66,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,39% à 64,21 dollars.

OR

L'or progresse mardi, de 0,02% à 3.345,37 dollars l'once vers 10h02 GMT, après un important repli lundi, de 1,6%, lié aux déclarations de Donald Trump selon lesquelles le métal précieux ne serait pas soumis à des droits de douane.

Les investisseurs attendent désormais avec impatience les données sur l'inflation américaine qui pourraient offrir un meilleur aperçu de la trajectoire de baisse des taux de la Fed.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Indice des prix la juillet +0,2% +0,3%

consommation (CPI)

- sur un an +2,8% +2,7%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)