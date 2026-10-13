Les Bourses européennes montent dans l'attente des banques américaines

Soutenues par une décrue des rendements obligataires (-9 points de base à 4,81% pour l'OAT française à 10 ans) et des cours du pétrole (-1,1% à 104,8 USD pour le baril de Brent), les places européennes gagnent un peu de terrain avant une première salve de publications trimestrielles aux Etats-Unis.

En toute fin de matinée, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 grappille 0,2%, tout comme le CAC 40 parisien, qui gravite autour de 7 850 points, tandis que le DAX de Francfort s'adjuge 0,5%, que le SMI de Zurich grimpe de 1,2% et que le FTSE 100 de Londres prend 0,8%.

Les regards tournés vers les banques américaines ce mardi...

Comme à l'accoutumée, ce seront les banques qui donneront le signal de départ de la saison des résultats aux États-Unis : en milieu de journée, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citi et Wells Fargo doivent ainsi dévoiler leurs comptes au titre du 3e trimestre.

"Les résultats des banques fourniront des indications sur la situation des consommateurs, les conditions de crédit et l'activité sur les marchés de capitaux", met en avant Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management.

Selon le professionnel, "une croissance solide des bénéfices des entreprises pourrait permettre aux marchés actions de résister à une hausse modérée des taux d'intérêt", alors que les rendements obligataires demeurent au coeur des attentions des investisseurs.

... avant les chiffres de l'inflation demain

Mark Haefele souligne par ailleurs que les données sur l'inflation aux États-Unis en septembre (indice CPI attendu ce mercredi) permettront de mieux évaluer les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale et, partant, l'évolution des rendements obligataires.

"Si l'inflation ressort inférieure aux attentes, notamment dans sa composante sous-jacente, les craintes d'un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient s'atténuer, ce qui soutiendrait les marchés actions", estime un analyste.

À titre indicatif, les économistes anticipent en moyenne un taux d'inflation annuel de 3,7% pour le mois écoulé, contre 3,4% en août, tandis que le taux sous-jacent (c'est-à-dire hors alimentation et énergie) passerait de 2,4% à 2,5% d'un mois sur l'autre.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, LVMH (-1,9%) essuie l'une des plus fortes baisses du CAC 40, le numéro un mondial du luxe ayant vu ses ventes ralentir au 3e trimestre, principalement en raison de la contre-performance enregistrée par sa principale division Mode & Maroquinerie.

La déception suscitée par le groupe de Bernard Arnault se répercute également sur ses concurrents Kering (-2,6%) et Hermès (-2,4%), eux aussi en queue de l'indice parisien, de même que Stellantis (-1%), délaissé après la publication de ses facturations des trois derniers mois.

Ailleurs en Europe, le producteur d'arômes et de parfums Givaudan ( 7,7%) s'enflamme à Zurich après une nette accélération de ses ventes au 3e trimestre, malgré les tensions géopolitiques et la hausse du coût des intrants, intégralement compensée par des augmentations de prix.

Whitbread gagne 2% à Londres, à la suite de la publication par la chaîne d'hôtellerie restauration, propriétaire de l'enseigne Premier Inn, de ses résultats au titre de son 1er semestre 2026-2027, marqués par des bénéfices en léger repli, mais néanmoins supérieurs aux attentes.

En revanche, Schaeffler trébuche lourdement à Francfort (-2,6%) après l'annonce par l'équipementier automobile de charges exceptionnelles de 240 MEUR dans sa division E-Mobility, qui n'ont toutefois pas d'incidence sur ses objectifs annuels, lesquels ont été confirmés.