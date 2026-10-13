Stellantis: Les États-Unis finiront bien par basculer vers les véhicules électriques, selon le DG

Le Salon de l'automobile de Paris 2026 à Paris

L'électrification finira bien ‌par s'imposer sur le marché automobile américain malgré une adoption ​jusqu'à présent lente des véhicules électriques, a déclaré mardi Antonio Filosa, directeur géneral de Stellantis.

S'exprimant lors d'un événement organisé en marge du ​Mondial de l'automobile de Paris, ce dernier a noté que les véhicules électriques ​représentaient toujours 7% des ventes ⁠automobiles aux États-Unis cette année, un chiffre inchangé par rapport ‌à il y a cinq ans.

"Il s'agissait d'une bulle alimentée par la réglementation. Mais lorsque le gouvernement ​a décidé de ‌déréglementer, les consommateurs ont préféré d'autres types de ⁠motorisations", a poursuivi Antonio Filosa.

Aux Etats-Unis, Stellantis a observé un intérêt croissant pour la technologie des prolongateurs d’autonomie sur les ⁠gros pick-ups et ‌les SUV.

Ce phénomène "n'est pas dicté par la réglementation, mais ⁠par les clients", a précisé Antonio Filosa.

Malgré un rythme d'adoption ‌plus lent, il a dit croire "sincèrement" que l'électrification ⁠finirait par prendre racine aux États-Unis.

"L'ampleur et la ⁠vitesse de la ‌transition seront certainement moindres que dans d'autres régions", a ajouté le ​directeur général de Stellantis.

Il a ‌également estimé que le secteur automobile devenait moins mondialisé à mesure que les ​barrières commerciales redéfinissaient les marchés.

En conséquence, les constructeurs automobiles doivent se concentrer davantage sur les préférences des clients ⁠locaux et les réglementations nationales, sans pour autant renoncer à leur dimension mondiale, notamment en matière de technologie, qui joue un rôle de plus en plus important dans le secteur.

(Rédigé par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume; Version française Rihab Latrache, édité par ​Benoit Van Overstraeten)