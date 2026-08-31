Les Bourses européennes mitigées à l'ouverture de la séance, résistent à la hausse du pétrole

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes hésitent sur la marche à suivre lundi en ouverture de séance, face à la hausse des prix du pétrole et au retour d'un discours offensif de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur l'inflation.

Après quelques minutes d'échanges, Francfort était en baisse (-0,51%) avant la publication de prévisions d'inflation pour août en Allemagne. Déjouant les pronostics, Paris progressait (+0,21%), portée par TotalEnergies (+1,67%). Milan progressait également (+0,16%). La journée est fériée à Londres.

Euronext CAC40