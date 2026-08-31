L'Europe ouvre en ordre dispersé, la hausse du pétrole relance les craintes inflationistes

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en ‌ordre dispersé en début de séance lundi, sur fond de remontée des cours du pétrole ​après la reprise des combats entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient, les rendements restant de leur côté élevés après les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale président ​Kevin Warsh.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,29% à 8.425,31 points vers 07h16 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 0,46% et à Londres, le FTSE ⁠100 monte de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 ‌de 0,01% et le Stoxx 600 en hausse de 0,02%.

Le pétrole se maintient au-dessus du seuil symbolique des 90 dollars le baril, après ​un échange de tirs entre ‌Washington et Téhéran après des semaines d'accalmie.

La remontée des cours du ⁠pétrole relance les risques inflationnistes et maintient la pression sur l'obligataire alors que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a souligné vendredi que la banque centrale ⁠avait "du pain sur la ‌planche" pour maîtriser l'inflation.

En Allemagne, le rendement du Bund à deux ans ⁠a touché son plus haut niveau depuis juillet 2024, suivant la tendance obligataire américaine ‌après que Kevin Warsh a laissé entendre qu'une hausse des taux pourrait ⁠s'avérer nécessaire et que les cours du pétrole ont augmenté.

Les investisseurs ⁠attendant la publication plus ‌tard dans la journée des chiffres de l'inflation de la première économie de la zone ​euro, qui pourraient donner des indications sur ‌la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne.

Aux valeurs, les groupes énergétiques grimpent dans le sillage de ​la hausse des cours pétroliers, le compartiment sectoriel gagnant 0,24%, avec des hausses de 1,2% à 3,4% à Paris pour TotalEnergies, Maurel & Prom ou encore Viridien.

Le groupe ⁠de semiconducteurs Soitec se hisse en tête du SBF 120 à +3,3% après que son directeur général a déclaré à Reuters imposer à ses clients des dépôts de garantie et des prix fixes sur les contrats d'approvisionnement, au vu de la forte hausse de la demande pour les "wafers" utilisés dans les équipements optiques destinés à l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)