Quels certificats et attestations devrez-vous probablement fournir à la rentrée ?

Savez-vous quels justificatifs de type attestations pourrait-on vous réclamer à la rentrée ?

Chaque rentrée scolaire s'accompagne souvent de nouvelles démarches et inscriptions nécessitant la présentation de certificats ou d'attestations officielles. Découvrez les justificatifs dont vous pourriez avoir besoin.

Quelles différences entre attestation, certificat et justificatif ?

En France, un certificat est un document officiel qui prouve l'existence d'un fait ; il est généralement établi par un professionnel, tandis qu'une attestation est une déclaration écrite qui confirme une situation ; elle est le plus souvent délivrée par une entité ou un organisme comme l'employeur, la CAF, l'assurance et peut être produite sur l'honneur.

Un justificatif est la preuve demandée pour appuyer une information (facture, quittance, avis d'imposition…), et il peut prendre la forme d'un certificat ou d'une attestation selon le cas.

Le saviez-vous ? Certaines pièces telles que les factures de téléphonie mobile ne sont pas recevables comme justificatifs de domicile car elles ne prouvent pas la domiciliation effective du client à l'adresse indiquée. En revanche, la facture d'une box reliée à une ligne fixe est généralement acceptée, tout comme les factures d'eau ou d'énergie.

Quelles sont les principales attestations réclamées à chaque rentrée scolaire ?

Ces documents à détenir absolument pour la rentrée scolaire

Une série de pièces peut figurer dans la liste adressée en début d'année par les établissements (crèche, école…) pour constituer les dossiers des enfants.

Attestation d'assurance scolaire : l'assurance habitation contient une partie responsabilité civile qui s'applique à tous les membres du foyer désignés dans le contrat. L'attestation d'assurance scolaire qui en découle est disponible gratuitement auprès de votre compagnie d'assurances et téléchargeable en quelques clics, comme avec Alabri, l'assurance habitation à petits prix de BoursoBank.

l'assurance habitation contient une partie responsabilité civile qui s'applique à tous les membres du foyer désignés dans le contrat. L'attestation d'assurance scolaire qui en découle est disponible gratuitement auprès de votre compagnie d'assurances et téléchargeable en quelques clics, comme avec Alabri, l'assurance habitation à petits prix de BoursoBank. Attestation de vaccination : il s'agit de faire une copie des pages du carnet de santé pour prouver l'état des vaccins de l'enfant (initiaux et rappels).

il s'agit de faire une copie des pages du carnet de santé pour prouver l'état des vaccins de l'enfant (initiaux et rappels). Certificat médical d'inaptitude au sport : il permet de justifier la non-participation du jeune aux cours d'EPS pour des raisons de santé, pendant une période donnée ou pour l'année entière.

Un dossier incomplet peut-il compromettre l'inscription de votre enfant ?

Un retard dans l'envoi des documents exigés par l'établissement ou un refus de transmission donnera lieu à des relances de sa part, jusqu'à régularisation ou exclusion, le cas échéant.

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L'inscription à des activités peut requérir ce document clé à la rentrée

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive émis par le médecin traitant ou tout praticien compétent doit être fourni pour certaines activités extrascolaires (1), notamment pour les sports de compétition à la demande des fédérations (football, judo, basket-ball, équitation) ou pour les loisirs à contraintes particulières (dont plongée subaquatique, boxe, tir, biathlon…).

Il doit être renouvelé tous les ans, même sans changement de discipline.

À noter : la demande systématique de certificat médical a progressivement disparu : depuis 2021 pour les mineurs et depuis la loi du 2 mars 2022 pour les majeurs. Dans certains cas, un questionnaire de santé basé sur la bonne foi vient remplacer l'ancien format, rendant ainsi les inscriptions plus fluides.

Pour les déplacements du quotidien, un justificatif de domicile conforme permet la délivrance d'une carte ou d'un abonnement de transport.

Quelle attestation faut-il présenter pour un logement étudiant ?

L'attestation d'assurance habitation est généralement obligatoire pour les locataires étudiants au moment de la signature du bail ou de la remise des clés. En effet, elle rassure le bailleur sur le caractère suffisant des garanties incluses dans le contrat MRH de son locataire.

Bon à savoir : les étudiants logés en résidence universitaire CROUS doivent eux aussi fournir une attestation d'assurance habitation couvrant au minimum les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, explosion) avant de pouvoir emménager (2).

Rentrée : dans quels cas faut-il imprimer les justificatifs demandés ?

Il est préférable d'imprimer les justificatifs lorsque la démarche se fait au guichet sur dossier papier, lors d'un rendez-vous en présentiel si l'organisme demande des copies, ou si l'établissement précise que les documents doivent être remis «en version papier». Il est important de conserver tous les originaux de vos documents uniques.

Dans le cas d'une démarche que vous effectuez pour le compte de votre enfant mineur (ex. : abonnement aux transports en commun), il sera peut-être utile de vous munir aussi du livret de famille si les documents fournis sont uniquement à votre nom.

À retenir :

Le top 4 des documents demandés à la rentrée : attestation d'assurance scolaire, attestation de vaccination, certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et justificatif de domicile. Le livret de famille vient compléter cette liste en démontrant les liens de filiation.

La non-transmission d'un document obligatoire peut suspendre, voire invalider l'inscription d'un enfant en collectivité (crèche, école, club de sport encadré par une fédération).

Il est recommandé de se renseigner au préalable sur les attestations requises avant de se déplacer pour rendre un dossier physique.

Pour les factures utilisées comme justificatifs de domicile ou les attestations de santé éditées, le critère de récence est souvent important (document datant de moins de 3 ou 6 mois).

(1) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A14888

(2) https://www.etudiant.gouv.fr/fr/assurer-son-logement-1660

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