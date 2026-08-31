Tata s'allie à Lockheed Martin et Raytheon pour produire le missile Javelin en Inde

Le groupe indien a été retenu comme partenaire principal de la coentreprise Javelin pour étudier la mise en place de capacités locales de production.

Tata Advanced Systems, filiale à 100% du groupe Tata, annonce avoir signé un protocole d'accord avec Javelin Joint Venture (JJV), coentreprise entre Raytheon, filiale de RTX, et Lockheed Martin, en vue de coproduire en Inde le missile antichar Javelin All Up Round (AUR).

Les partenaires étudieront la création d'un site indien dédié à l'assemblage final et à l'intégration du missile, ainsi que de capacités de production de composants.

Lockheed Martin continuerait à fabriquer aux Etats-Unis les kits de sous-assemblage, tandis que Raytheon produirait les unités électroniques de guidage. Ces équipements seraient ensuite expédiés en Inde pour leur assemblage final et leur intégration.

Selon les partenaires, le projet doit renforcer les capacités industrielles de défense de l'Inde et la chaîne d'approvisionnement mondiale du Javelin. La coentreprise a produit à ce jour plus de 55 000 missiles Javelin et plus de 12 000 unités de lancement réutilisables.