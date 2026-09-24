Les Bourses européennes jouent la prudence avant le sommet Trump-Xi

La prudence règne au sein des Bourses européennes, avec des replis de 0,6% pour l'Euro Stoxx 50, de 0,8% pour le CAC 40, à 8 062 points, et de 0,7% pour le DAX, alors que les regards devraient se braquer ce jeudi vers les Etats-Unis, où Donald Trump doit rencontrer Xi Jinping à l'occasion de la visite d'Etat de ce dernier.

Les résultats de ces discussions devraient être scrutés attentivement, compte tenu du nombre de sujets cruciaux que les deux dirigeants devraient aborder, des relations commerciales à l'IA, en passant par le conflit russo-ukrainien et celui au Moyen-Orient.

"Je m'attends à peu de mesures concrètes à l'issue de la rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump", prévient Robert Gilhooly, économiste chez Aberdeen Investments, pour qui "un dialogue ou un protocole d'accord sur la sécurité de l'IA est envisageable, mais il resterait probablement peu détaillé".

Selon lui, la technologie, davantage que le commerce, est en train de devenir la principale ligne de fracture dans les relations sino-américaines, les progrès de la Chine dans le développement de grands modèles de langage (LLM) laissant penser que les deux pays se dirigent vers une nouvelle phase de confrontation.

D'après l'économiste, certains progrès ont été réalisés au sujet du commerce lors de réunions préparatoires et pourraient ouvrir la voie à des concessions réciproques, mais "aucun des deux pays ne semble toutefois prêt à remettre fondamentalement à plat sa relation commerciale".

"Un grand changement dans les relations sino-américaines est peu probable après la rencontre des présidents Trump et Xi à Washington ce jeudi, mais les forces économiques qui bouillonnent sous la surface influenceront les économies et les marchés d'actifs à travers le monde pendant de nombreuses années", estime-t-on chez Capital Economics.

Si la barre est relativement basse pour le sommet, certains espèrent qu'il débouchera sur des avancées concernant le conflit au Moyen-Orient. "Les perturbations des chaînes d'approvisionnement internationales font que le conflit affecte de plus en plus les intérêts économiques de la Chine", rappelle Andreas Lipkow, responsable de l'analyse chez CMC Markets.

Un climat des affaires qui s'assombrit en France, mais s'améliore en Allemagne

Pour l'heure, sur le front des statistiques, on notera que l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'INSEE, se replie de deux points en septembre pour s'établir à 96, du fait d'une nette dégradation dans le commerce de détail et, plus légèrement, dans les services et le commerce de gros.

Publié simultanément, l'indicateur synthétique de confiance des ménages français reste stable à 86, un niveau bien inférieur à sa moyenne de longue période (100). Le climat de l'épargne se replie de quatre points, à 121, mais se maintient nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.

En revanche, le climat des affaires s'améliore légèrement ce mois-ci en Allemagne, à en croire l'indice Ifo, qui vient de paraître à 89,9, en hausse par rapport à son niveau de 88,8 observé en août, alors que les économistes l'anticipaient quasiment stable, autour de 89.

Les valeurs en mouvement

Dans l'actualité des valeurs, LVMH gagne 0,5% et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC 40, salué après l'annonce, par sa maison mère Christian Dior ( 17,4%), d'un projet étudié par le groupe familial Arnault en vue d'une simplification de la structure capitalistique du numéro un mondial du luxe.

Schneider Electric cède par contre 0,5%, alors que le groupe industriel a fait part de son intention de lancer une OPA volontaire sur l'intégralité des actions en circulation de Shelly Group, société bulgare qui commercialise des technologies pour la maison connectée.

Ailleurs en Europe, Raspberry Pi s'envole de 14% à Londres. La société, qui conçoit des ordinateurs monocartes haute performance, des modules de calcul et des semi-conducteurs, a dévoilé une performance record sur les six premiers mois de l'année.