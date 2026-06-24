Automobile : des voitures toujours plus grosses et dangereuses dans les villes européennes, dénonce l'ONG Transport & Environnement

Depuis 25 ans, les voitures en Europe se sont allongées de 1,2 cm par an et leur hauteur comme leur largeur ont augmenté de 0,5 cm par an.

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Des dizaines de milliers de places de stationnement perdues et des usagers de la rue toujours plus vulnérables. Les voitures neuves en Europe sont chaque année plus longues, plus hautes et plus larges , réduisant les places de stationnement disponibles et accroît les accidents graves, a alerté l'ONG Transport & Environnement, qui milite pour le retour à des tailles plus modestes.

Depuis 25 ans, avec la multiplication des gros modèles proposés par les constructeurs, notamment les SUV, les voitures en Europe se sont allongées de 1,2 cm par an et leur hauteur comme leur largeur ont augmenté de 0,5 cm par an, explique l'étude. Ainsi leur taille moyenne est passée de 4,09 m en 2000 à 4,38 m en 2025 et la hauteur entre le sol et le capot de 77 cm à 84 cm. Leur largeur s'est accrue de 169 cm en 2000 à 182 cm en 2025.

D'ici 2040, si la tendance se poursuit au même rythme, par rapport au scénario d'un retour aux tailles de 2015, les grandes villes perdront mathématiquement 8,5% à 14% de places de stationnement, selon l'ONG. Le grand Londres ou la métropole de Berlin perdraient 71.000 à 118.000 places, Paris (intra-muros), qui a déjà réduit le stationnement, 7.000 à 12.000 places, Rome 58.000 à 95.000 et Madrid 34.000 à 40.000. Ces estimations sont à affiner selon la disposition des places, entre horizontales et en épi par exemple.

Limiter les cotes

En outre, le nombre de décès d'usagers de la rue vulnérables (piétons, cyclistes...) augmenterait au total de 2.600 personnes sur la période 2026-2040. L'étude évoque aussi un risque accru pour les enfants en cas d'accident en fonction de la hauteur du capot.

Enfin il faudrait aux voitures électriques 22,5 térawatts-heure par an supplémentaires et pour les voitures thermiques 100 millions de barils de pétrole additionnels, calcule T&E.

Mais si les politiques publiques encouragent les petites voitures, la taille moyenne pourrait d'ici 2040 revenir à celle de 2015, autrement dit 77 cm de haut, 4,2 mètres de long et 177 cm de large.

Ce scénario de la "juste taille" est indispensable pour préserver l'espace urbain et la sécurité, demande T&E , qui souhaite que les pouvoirs publics limitent la hauteur sous capot à 85 cm et la largeur à 192 cm, et favorisent les voitures de moins de 4,2 m.

L'ONG plaide ainsi pour des tarifs de stationnement différenciés selon la taille.