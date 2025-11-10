Les Bourses européennes dans un élan d'optimisme après la fin annoncée du "shutdown"

(AOF) - Les marchés européens démarrent la semaine du bon pied alors que le "shutdown" semble toucher à sa fin aux Etats-Unis, après plus de 40 jours de paralysie budgétaire. Seule statistique d'importance du jour, l'indice Sentix en zone euro s'est dégradé en novembre. Côté valeurs, emeis bondit en tête de l'indice SBF 120 après avoir trouvé un accord pour refinancer sa dette. De son côté, Innate Pharma est installé en tête du marché SRD après une réponse favorable de la FDA concernant un essai clinique. Le CAC 40 s'adjuge 1,39%, à 8061 points, et l'EuroStoxx 50 progresse de 1,72%, à 5662 points.

En Europe, Diageo (+7,73% à 1860 pence) affiche la plus forte hausse du FTSE100 après la nomination ce lundi d'un nouveau directeur général et directeur exécutif. Le numéro 1 mondial des spiritueux a jeté son dévolu sur Dave Lewis, un ancien patron Tesco, le plus important distributeur britannique. Il exercera ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 2026. Cette nomination intervient après la démission de Debra Crew de son poste de directrice générale en juillet dernier. Elle a été remplacée par intérim par Nik Jhangiani, le directeur financier du groupe. Ce dernier continuera d'endosser ce rôle.

emeis (+11,53%, à 14,32 euros) se distingue en tête du SBF 120 au sein d'une séance particulièrement calme au lendemain du week-end et à la veille d'un jour férié qui verra toutefois la Bourse de Paris garder ses portes ouvertes. Les investisseurs saluent l'annonce du refinancement et de l'allongement de la maturité de la dette. Emeis SA, avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers ont arrêté les termes d'un accord de principe portant sur le refinancement de la dette bancaire d'emeis SA et ses filiales Niort94 et Niort95.

Innate Pharma (+24,15% à 1,8920 dollar) caracole en tête du marché SRD après avoir obtenu une réponse favorable de la FDA concernant l'essai Tellomak. Les données de Phase 2 de l'essai Tellomak dans les LTC ont démontré une activité durable, un profil de tolérance favorable ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie des patients. Avec cette réponse de la FDA, la Société progresse vers le lancement de l'étude confirmatoire Tellomak 3 au premier semestre 2026.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -7,4 en novembre, contre -3,9 attendu, après -5,4 en octobre.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,05% à 1,15622 dollar.