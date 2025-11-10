 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inégalités salariales: dès 11h31 ce lundi, les femmes travaillent "gratuitement"
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/11/2025 à 10:21

Une femme brandit une banderole où l'on peut lire "Égalité salariale femmes/hommes maintenant" lors d'une manifestation à Paris le 1er mai 2011. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Une femme brandit une banderole où l'on peut lire "Égalité salariale femmes/hommes maintenant" lors d'une manifestation à Paris le 1er mai 2011. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Depuis 2016, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'est réduit, passant de 15,1 à 14,2%, soit une baisse minime de 0,9 point.

Le “jour de l’égalité salariale” a avancé de 43 heures cette année. En 2024, le travail “gratuit” des femmes commençait le 8 novembre à 16 h 48 .

"Les Glorieuses" ont calculé cette heure et cette date à l'aide de statistiques sur les écarts de salaires entre les femmes et les hommes en France. A temps de travail identique, les femmes gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes, selon les dernières données disponibles de l'Institut national de la statistique (Insee), qui portent sur 2023 .

Pour Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter, "il faut encore un coup de pouce pour accélérer dans la lutte pour l'égalité salariale".

Depuis 2016, l'écart salarial entre femmes et hommes s'est réduit de 15,1 à 14,2%, soit de 0,9 point. "A ce rythme-là, on atteindra l'égalité en 2167", soit dans 142 ans, alerte-t-elle.

Les pays scandinaves, avant-gardistes sur l'égalité salariale

Pour accélérer le mouvement, "Les Glorieuses" demandent une revalorisation des salaires des professions où les femmes sont les plus nombreuses et plaident pour un congé post-naissance équivalent pour les deux parents.

Elles souhaitent également que l'accès des entreprises aux marchés publics et l'obtention de subventions soient conditionnés au respect de l'égalité salariale. Une mesure qui "permettrait de garantir que les fonds publics ne creusent plus les inégalités" .

"Les Glorieuses" espèrent également que la transparence salariale, qui s'imposera dès l'an prochain, via la transposition d'une directive européenne, permettra de faire une différence.

" Les pays comme l'Islande et la Suède, où les écarts de salaires sont devenus un non-sujet, ont mis en place la transparence salariale depuis des dizaines d'années ", souligne Rebecca Amsellem. "Cela va notamment aider les femmes à négocier leurs salaires".

6 commentaires

  • 11:21

    Tant qu'on n'intègre pas le revenu différé (la retraite) dans le calcul, on fait croire qu'il y a une différence de revenu à travail égal.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Mise en liberté requise pour Sarkozy, fixé sur son sort à 13H30
    information fournie par AFP 10.11.2025 11:01 

    Le parquet général a demandé lundi à la cour d'appel de Paris de remettre en liberté l'ex-président Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis vingt jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Ouverture du procès d'un Saoudien jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 10:53 

    Près de onze mois après l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, le procès de l'auteur présumé, un médecin saoudien islamophobe, s'est ouvert lundi dans cette ville de l'est de l'Allemagne. Pendant plus de quatre mois d'audience, la justice ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : Baissier mais survendu
    TIKEHAU CAPITAL : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 10:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • L'ancien président français Nicolas Sarkozy
    France-Le parquet requiert la mise en liberté de Nicolas Sarkozy
    information fournie par Reuters 10.11.2025 10:50 

    par Juliette Jabkhiro Le parquet a requis lundi la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis environ trois semaines après sa condamnation dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La Cour d'appel de Paris, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank