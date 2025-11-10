Inégalités salariales: dès 11h31 ce lundi, les femmes travaillent "gratuitement"

Une femme brandit une banderole où l'on peut lire "Égalité salariale femmes/hommes maintenant" lors d'une manifestation à Paris le 1er mai 2011. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Depuis 2016, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'est réduit, passant de 15,1 à 14,2%, soit une baisse minime de 0,9 point.

Le “jour de l’égalité salariale” a avancé de 43 heures cette année. En 2024, le travail “gratuit” des femmes commençait le 8 novembre à 16 h 48 .

"Les Glorieuses" ont calculé cette heure et cette date à l'aide de statistiques sur les écarts de salaires entre les femmes et les hommes en France. A temps de travail identique, les femmes gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes, selon les dernières données disponibles de l'Institut national de la statistique (Insee), qui portent sur 2023 .

Pour Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter, "il faut encore un coup de pouce pour accélérer dans la lutte pour l'égalité salariale".

Les pays scandinaves, avant-gardistes sur l'égalité salariale

Pour accélérer le mouvement, "Les Glorieuses" demandent une revalorisation des salaires des professions où les femmes sont les plus nombreuses et plaident pour un congé post-naissance équivalent pour les deux parents.

Elles souhaitent également que l'accès des entreprises aux marchés publics et l'obtention de subventions soient conditionnés au respect de l'égalité salariale. Une mesure qui "permettrait de garantir que les fonds publics ne creusent plus les inégalités" .

"Les Glorieuses" espèrent également que la transparence salariale, qui s'imposera dès l'an prochain, via la transposition d'une directive européenne, permettra de faire une différence.

" Les pays comme l'Islande et la Suède, où les écarts de salaires sont devenus un non-sujet, ont mis en place la transparence salariale depuis des dizaines d'années ", souligne Rebecca Amsellem. "Cela va notamment aider les femmes à négocier leurs salaires".