Déficit public : le gouvernement se dit confiant pour 2025

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a réaffirmé à la presse ce lundi l'objectif de stabiliser les comptes publics à 5,4% du PIB."Nous sommes sur les rails pour 2025" a-t-elle précisé.

Les ministres Roland Lescure (Economie) et Amélie de Montchalin (Comptes publics) ont présenté un texte "qui retrace l'exécution budgétaire de l'année 2025" et constitue une "photographie de l'année en cours", a-t-elle dit à la presse à l'issue du Conseil des ministres.

"Nous sommes sur les rails pour 2025" , a-t-elle ajouté, affirmant que l'engagement de ramener le déficit public à 5,4% du PIB était "tenu" . La porte-parole du gouvernement estime que "Ca prouve que nous sommes capables de maîtriser nos dépenses publiques".

"Omission d'Etat"

Le gouvernement souhaite ramener le déficit public à 4,7% du PIB en 2026, après 5,4% en 2025.

En parallèle, l'émission C Dans L'Air (France 5) a révélé dimanche le contenu d'une lettre d'alerte secrète concernant le déficit public envoyée au printemps 2024 par Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, à Emmanuel Macron .

Une "omission d'Etat" a declaré ce matin au micro de BFM TV Eric Coquerel , député LFI et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

Dans cette missive, datée du 6 avril 2024, l'ancien ministre de l'Economie alertait le président de la République sur le dérapage des comptes publics et demandait des mesures d'économies pour limiter le déficit à 4,9% du PIB en 2024 ainsi qu'une loi de finances rectificative. Des recommandations qui n'avaient pas été suivies par Emmanuel Macron.