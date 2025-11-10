Genfit dans le vert avec des données précliniques dans l'ACLF
La société développe une nouvelle formulation de NTZ, le G1090N, pour permettre une flexibilité de dosage suffisante chez les patients atteints d'ACLF, connus pour avoir des degrés divers d'insuffisance ou de défaillance rénale ou hépatique.
Des études précliniques ont démontré une efficacité significative sur l'inflammation systémique et le fonctionnement des organes dans des modèles pathologiques d'ACLF, s'ajoutant à un ensemble croissant de données en faveur de cette approche thérapeutique.
Des données de sécurité issues de l'étude de phase 1 en cours menée sur des volontaires sains, ainsi que des premiers marqueurs d'efficacité résultant d'essais fonctionnels ex vivo sont attendus d'ici la fin de l'année 2025.
