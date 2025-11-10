 Aller au contenu principal
Genfit dans le vert avec des données précliniques dans l'ACLF
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 13:13

Genfit s'adjuge 6% après la présentation de nouvelles données précliniques prometteuses dans l'ACLF (décompensation aiguë sur cirrhose) lors de l'AASLD The Liver Meeting 2025, portant sur le nitazoxanide (NTZ).

La société développe une nouvelle formulation de NTZ, le G1090N, pour permettre une flexibilité de dosage suffisante chez les patients atteints d'ACLF, connus pour avoir des degrés divers d'insuffisance ou de défaillance rénale ou hépatique.

Des études précliniques ont démontré une efficacité significative sur l'inflammation systémique et le fonctionnement des organes dans des modèles pathologiques d'ACLF, s'ajoutant à un ensemble croissant de données en faveur de cette approche thérapeutique.

Des données de sécurité issues de l'étude de phase 1 en cours menée sur des volontaires sains, ainsi que des premiers marqueurs d'efficacité résultant d'essais fonctionnels ex vivo sont attendus d'ici la fin de l'année 2025.

Valeurs associées

GENFIT
3,6600 EUR Euronext Paris +6,89%
