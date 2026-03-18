Les Bourses en hausse prudente, compte à rebours avant la Fed

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque et Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes restent dans le ‌vert à mi-séance mercredi, l'attention des investisseurs se tournant vers la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) en fin de journée dans un contexte toujours marqué par la guerre au Moyen-Orient.

Les futures sur indices ​new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,24% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,76% à 8.035,40 points vers 12h07 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 progresse de 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 grapille 0,14% et le Stoxx ​600 avance de 0,22%.

Le recul des prix du pétrole enregistré plus tôt dans la journée vient soutenir le moral des investisseurs, bien que les cours restent élevés en raison du conflit au Moyen-Orient.

Alors que Bagdad et les autorités kurdes sont convenus mardi d'un accord pour ​une reprise des exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan, North Oil Company a ⁠indiqué que les exportations de brut depuis l'Irak par oléoduc avaient repris.

"Malgré cette évolution, le soulagement de l'offre reste limité, la production irakienne se situant à environ un tiers des ‌niveaux d'avant la crise et le trafic de pétroliers via Ormuz restant largement restreint", a déclaré Soojin Kim, analyste chez MUFG.

Le Brent repart à la hausse (+0,49%) à 103,93 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,36% à 94,90 dollars.

Le conflit au Moyen-Orient et les offensives se ​poursuivent, l'armée israélienne ayant annoncé avoir tué le ministre iranien du Renseignement Esmail ‌Khatib dans une frappe nocturne et son intention d'attaquer les points de passage sur le fleuve Litani, dans le sud du Liban.

L'attentisme reste ⁠donc de mise chez les investisseurs, à quelques heures de la décision de politique monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait laisser ses taux inchangés et donner ses perspectives sur l'inflation et la croissance.

En attendant l'annonce similaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi, les données définitives publiées mercredi par Eurostat montrent que l'inflation dans la zone euro s'est accélérée à 1,9% en février sur un an, ⁠après 1,7% en janvier. LES VALEURS À SUIVRE ‌À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

L’action Commerzbank gagne plus de 4%, le directeur général d'UniCredit Andrea Orcel ayant dit mercredi qu'il n'excluait pas une offre améliorée pour ⁠la banque allemande

À Paris, le conglomérat Bolloré, qui a annoncé mardi une hausse marquée de son Ebita ajusté annuel sur un an, grimpe de près de 10,35% dans les premiers échanges.

JCDecaux gagne 4,75% après ‌que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer", le courtier prévoyant une dynamique favorable pour le secteur européen de la publicité extérieure et citant le numérique comme un moteur ⁠clé de l'amélioration des marges du groupe français.

Le laboratoire pharmaceutique français Valneva perd 2,75% après la publication de ses résultats annuels.

Ailleurs en ⁠Europe, le fournisseur allemand de kits repas HelloFresh chute ‌de près de 8% après avoir touché un plus bas historique dans la journée, à la suite de résultats trimestriels inférieurs aux prévisions.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro évoluent dans le ​désordre mercredi, dans l'attente d'une décision de la Fed, qui pourrait donner des indications sur la façon dont ‌les responsables de la politique monétaire perçoivent l'impact de la flambée des prix de l'énergie sur l'inflation à long terme.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule légèrement à 2,8954%. Le deux ans progresse en revanche de près ​de 2 points de base à 2,3966%.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont augmenté de près de 20 points de base depuis le début de la guerre en Iran, qui a incité les investisseurs à envisager la possibilité d'une hausse prochaine des taux d'intérêt.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,3 points de base à 4,1790%. Le deux ans est ⁠stable à 3,6718%.

CHANGES

Le marché des changes est quasi stable mercredi avant la décision de la Fed.

Le dollar recule légèrement (-0,03%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grapille 0,07% à 1,1546 dollar.

EMERGENTS

La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a dévoilé mardi un ensemble de mesures visant à renforcer la liquidité des banques, ce qui constitue sa décision la plus énergique depuis le début de la pandémie de COVID-19, les économies du Golfe s'efforçant de faire face aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

Les actions des banques émiraties, qui ont chuté de plus de 10% depuis le début du conflit fin février, ont bondi mercredi d’entre 4% à 7%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la production février

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 2,9% 2,9%

USA 14h00 Commandes à l'industrie janvier 0,1% -0,7%

(Certaines données peuvent accuser un léger ​décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)