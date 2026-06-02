Les bourses américaines poursuivent leur chute alors que les investisseurs évaluent les risques potentiels liés aux contrats à terme perpétuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions des opérateurs boursiers américains CME Group CME.O , Intercontinental Exchange ICE.N et Cboe Global Markets CBOE.Z poursuivent leur chute alors que les investisseurs évaluent les répercussions de l'autorisation des contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies

** Le CBOE recule de 7%, le CME de 4,4% et l'ICE de 4%

** Cette autorisation a suscité des inquiétudes quant au fait que les bourses américaines pourraient être pénalisées si de tels instruments venaient à s'étendre à d'autres classes d'actifs, telles que les produits actions

** Les investisseurs sur les bourses américaines craignent que les produits bénéficiant d’une forte participation des particuliers ne risquent de perdre des parts de marché au profit de nouveaux concurrents proposant des contrats à terme perpétuels, ont déclaré des analystes

** Mais les analystes estiment que le risque concurrentiel est gérable pour les bourses américaines, compte tenu des différences fondamentales entre les produits et des avantages structurels

** À la clôture d'hier, le CME et l'ICE affichaient respectivement une baisse de 5,6% et 10,5% depuis le début de l'année, tandis que le Cboe a progressé de 19,9%