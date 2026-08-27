Les bénéfices trimestriels de la Banque Royale du Canada progressent grâce à une hausse des opérations de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La Banque Royale du Canada RY.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la volatilité des marchés ayant contribué à stimuler son activité de transactions.

Les incertitudes géopolitiques liées à la guerre au Moyen-Orient et aux tensions commerciales persistantes ont entretenu la volatilité des marchés au cours du trimestre considéré. Cette instabilité permet aux grandes banques d’engranger davantage grâce à une activité accrue, les investisseurs rééquilibrant leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Le résultat net de la division des marchés de capitaux de la banque s’est établi à 1,54 milliard de dollars canadiens au troisième trimestre, en hausse de 16 % par rapport à la même période de l’année précédente.

La Banque de Montréal BMO.TO et la Banque de Nouvelle-Écosse

BNS.TO ont, mardi, dépassé les estimations des analystes concernant leurs bénéfices du troisième trimestre, grâce notamment aux solides performances de leurs divisions respectives dédiées aux marchés de capitaux.

L'action de la Banque Royale du Canada a progressé d'environ 23 % depuis le début de l'année 2026.

La banque a annoncé un résultat net de 6,02 milliards de dollars canadiens (4,34 milliards de dollars), soit 4,23 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 juillet, contre 5,41 milliards de dollars canadiens, soit 3,75 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3884 dollars canadiens)