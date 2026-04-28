Les bénéfices trimestriels de Franklin Templeton progressent grâce à de solides entrées de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs Franklin Resources BEN.N , plus connu sous le nom de Franklin Templeton, a annoncé mardi une forte hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à d'importants afflux de capitaux qui ont fait grimper ses revenus de commissions.

Ces afflux de capitaux font grimper les actifs sous gestion, ce qui permet aux gestionnaires de percevoir des commissions régulières, même sur des marchés faibles ou volatils.

Voici quelques détails:

* Les actifs sous gestion de Franklin Templeton s'élevaient à 1 680 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année dernière.

* Les entrées nettes totales à long terme ont atteint 16,9 milliards de dollars, contre une sortie nette de 26,2 milliards de dollars il y a un an.

* Le total des commissions de gestion d'actifs de la société – qui constituent la principale source de son chiffre d'affaires total – a augmenté de 9 % pour atteindre 1,82 milliard de dollars au cours du trimestre.

* Hors coûts ponctuels, la société a réalisé un bénéfice de 384,5 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre 254,4 millions de dollars, soit 47 cents par action, un an plus tôt.