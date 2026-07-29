Les bénéfices trimestriels d'Airbus s'envolent, l'avionneur confirme ses objectifs

Le groupe aéronautique a enregistré un deuxième trimestre marqué par une forte hausse des livraisons d'avions commerciaux et une nette amélioration de sa rentabilité. Airbus maintient inchangée sa guidance pour l'ensemble de l'exercice.

Airbus indique avoir enregistré un bénéfice net publié de 1,65 MdEUR au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, un chiffre en hausse de 126,4% en l'espace de douze mois et globalement en ligne avec le consensus S&P (1,67 MdEUR).

Le bénéfice par action (BPA) publié s'est quant à lui établi à 2,10 EUR, contre 0,93 EUR au deuxième trimestre 2025 et dépassant le consensus (2,03 EUR).

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 27,7% à 20,525 MdsEUR, porté par l'accélération des livraisons d'avions commerciaux au cours du trimestre ainsi que par la bonne tenue des activités de défense et d'espace. Le consensus ciblait plus modestement 20,08 MdsEUR.

Par ailleurs, l'EBIT publié ressort à 2,521 MdsEUR ( 120,4%), tiré par une hausse des livraisons dans l'aviation commerciale et par l'amélioration de la rentabilité d'Airbus Defence and Space.

Sur l'ensemble du semestre, le bénéfice net d'Airbus ressort à 2,24 MdsEUR ( 47,1%) avec un CA en hausse de 12%, à 33,2 MdsEUR, tous les deux en ligne avec le consensus publié par S&P. Le groupe rapporte avoir livré 351 appareils au cours des six premiers mois de l'année, contre 306 à la même période un an plus tôt.

Enfin, le free cash flow avant financement des clients est resté négatif à -1,166 MdEUR au 1er semestre, contre -1,610 MdEUR il y a un an. Cette amélioration s'explique par une moindre consommation de trésorerie, même si le besoin en fonds de roulement est resté pénalisé par la constitution planifiée de stocks destinée à accompagner la montée en cadence de la production.

"Notre priorité donnée à une exécution régulière porte ses fruits, comme en témoignent les solides livraisons du deuxième trimestre. Cela renforce notre confiance dans nos performances futures", a commenté Guillaume Faury, le directeur général.

Le groupe confirme d'ailleurs ses objectifs pour 2026, visant toujours environ 870 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,5 MdsEUR et un free cash flow avant financement des clients d'environ 4,5 MdsEUR, en intégrant l'impact des droits de douane actuellement en vigueur et hors opérations de fusions-acquisitions.